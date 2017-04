(ANSA) - ROMA, 19 APR Le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle Regioni di essere esonerate dall'applicazione delle norme sul biotestamento "non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi": l'Aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto l'emendamento di cui era primo firmatario Gian Luigi Gigli che mirava ad evitare penalizzazioni "nei rapporti che legano" quelle strutture al Sistema sanitario nazionale. L'emendamento è stato bocciato con 335 no e 82 si.