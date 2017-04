Fa la pipì in un vicolo di Genova: multa da 10mila euro

Multa da 10 mila euro ad un ragazzo di 19 anni genovese sorpreso a fare pipì in un vicolo del centro storico di Genova. Il ragazzo è stato sorpreso dai carabinieri in vico Lavezzi. L’episodio è accaduto alcune settimane fa. La storia è raccontata dal Secolo XIX. «Ero in compagnia di amici con cui avevo bevuto un paio di birre - racconta lo studente - dopo mi sono fermato per fare pipì. Mi scappava e non c'erano più locali aperti». I militari vedono il giovane urinare, lo bloccano e lo identificano contestandogli il reato di atti contrari alla pubblica decenza, e anticipandogli che sarà multato.

Marco torna a casa, racconta l’accaduto al padre. «Mai ci saremmo immaginati una cifra così alta», dice incredulo il genitore. Una settimana dopo i carabinieri inviano un verbale di contravvenzione con la cifra da pagare: 10 mila euro. «Ho riletto tre o quattro volte la multa - racconta il padre del ragazzo - speravo di aver visto male. Ed invece era tutto vero».

Dall'inizio del 2016 il reato di atti contrari alla pubblica decenza è stato depenalizzato e trasformato da denuncia penale in sanzione amministrativa. Per questo il legislatore ha alzato l'entità della multa. Che ora parte da cinquemila e arriva fino a diecimila euro. Il papà di Marco ha deciso di saldare il dovuto entro sessanta giorni usufruendo dello sconto, finendo per pagare 3333 euro.