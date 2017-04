(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Non siamo contrari alle vaccinazioni e le riteniamo un fondamentale strumento di tutela della salute. Abbiamo un approccio civile, che intende responsabilizzare e coinvolgere maggiormente il sistema sanitario pubblico: cittadini vaccinati sì, ma in modo consapevole. Matteo Renzi invece straparla, sa solo insultare". Così i deputati e senatori del M5s in commissione Affari Sociali e Igiene e Sanità. "Siamo persone responsabili ed equilibrate - continuano - e per questo su un tema estremamente serio come quello dei vaccini non scenderemo sul campo di Renzi, che fa una demagogia politica avvilente e usa la scienza come una clava".