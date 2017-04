(ANSA) - ROMA, 19 APR- "L'11,9% delle famiglie italiane è in gravi difficoltà economiche. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell'ISTAT in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Peccato che non ci sia 'peggior sordo di chi non voglia sentire', e che il Governo abbia deciso di destinare 4,6 miliardi all'accoglienza dei clandestini e solo 1,2 miliardi per gli italiani poveri. Questa gente vuole ritrovarsi le barricate per strada? Perché continuando così le avrà presto". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.