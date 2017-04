(ANSA) - AALBORG (DANIMARCA), 19 APR - La Danimarca non osterà all'estradizione in Corea del Sud della ventenne Chung Yoo-ra, figlia della potente Choi Soon-sil, che si trova in carcere nel suo Paese, amica e confidente della deposta presidente sudcoreana Park Geun-hye, a sua volta in carcere. La ragazza, che vive da anni in Danimarca ed è stata arrestata ad Aarlborg lo scorso primo gennaio, è coinvolta nella grande inchiesta per corruzione e deve rispondere alla giustizia del suo Paese. (ANSA).