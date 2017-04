(ANSA) - WASHINGTON, 19 APR - "Penso che il mantenimento dell'alleanza comune di Italia e Stati Uniti sia non solo una opportunità, ma un dovere politico. Abbiamo bisogno di cooperare per contenere i conflitti e gestire meglio le crisi". E' uno dei passaggi del discorso che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a quanto si apprende a bordo del volo che porta il premier negli Stati Uniti, pronuncerà domani a Washington al think tank "Center for Strategic and Internationale Studies (Csis).