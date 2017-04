Colombia, almeno 11 morti e 20 dispersi per le inondazioni

(ANSA) - BOGOTA, 19 APR - E' di almeno 11 morti, tra cui tre bambini ed un ufficiale di polizia, il bilancio delle violente inondazioni, provocate da intense piogge, che si sono abbattute in una cittadina di montagna nel centro della Colombia, in un'area dove si produce il caffè. La Croce Rossa ha precisato che 20 persone sono date per disperse, mentre i feriti sono cinque. La città colpita è quella di Manizales, con le strade piene di detriti e fango. La tragedia si è verificata nella notte cogliendo nel sonno gli abitanti della città. Una situazione simile si verificò circa tre settimane nel sud del Paese quando violente frane si riversarono nella cittadina di Mocoa. Ma in quell'occasione le vittime furono oltre 300. Il sindaco di Manizales, Jose Octavio Cardona, ha detto ad una radio locale che "40 o 50 frane", provocate da un vero e proprio torrente di pioggia, hanno iniziato ad abbattersi nella giornata di ieri.