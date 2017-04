Ordine Malta il 29 vota Gran Maestro,italiano tra i papabili

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il 29 aprile l'Ordine di Malta riunirà a Roma il suo Gran consiglio compito di Stato per eleggere il nuovo Gran Maestro, che succederà all'inglese Fra Matthew Festing, fatto dimettere il 24 gennaio dal papa dopo uno scontro senza precedenti con la S.Sede. Tra i 'papabili' c'è un italiano, l'attuale gran priore di Roma Giacomo Dalla Torre, che dalla sua, in piena sintonia col Papa, ha l'impronta "pauperistica" della sua gestione, oltre al fatto che il Priorato romano con 600 membri è il più numeroso. Dalla Torre, 72 anni, è stato gran commendatore, cioè superiore religioso dell'Ordine, e anche luogotenente interinale prima dell'elezione di Festing nel 2008. Il fratello Giuseppe è presidente del Tribunale vaticano. Voci sono circolate sulla ricandidatura di Festing, ma il Papa lo ha stoppato intimandogli di non recarsi a Roma e non partecipare alle operazioni di voto.