(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Un giorno di sospensione dal servizio ciascuno per quattro vigili urbani di Venezia che lo scorso 17 marzo, durante un clamoroso tentativo di rapina ad una gioielleria, con tanto di fumogeni usati dai banditi per proteggersi la fuga, non erano al loro posto in Piazza san Marco ma altrove, senza giustificazione. La sanzione disciplinare è stata decisa dal comandante della polizia Municipale di Venezia, dopo le indagini che aveva accertato la mancanza dei quattro vigili. Avrebbero dovuto essere in servizio nella piazza, ma quando vennero contattati dalla centrale operativa per avere informazioni sul tentativo di rapina, rimasero sul vago, facendo sorgere ai dirigenti il sospetto che non fossero al loro posto.