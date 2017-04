Trump: Exxon chiede esenzione da sanzioni Russia

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Il gigante petrolifero statunitense Exxon Mobil, il cui ceo fino a poche settimane fa era il segretario di Stato americano Rex Tillerson, ha chiesto all'amministrazione Trump di essere esentata dalle sanzioni per chi fa affari con la Russia. L'obiettivo - riporta il Wall Street Journal - e' portare avanti un progetto di joint venture con il gruppo Rosneft, vicino al Cremlino, per la trivellazione del Mar Nero. La richiesta era gia' stata avanzata da Exxon all'amministrazione Obama che non l'aveva presa in considerazione. Ora la proposta sarebbe stata nuovamente presentata al dipartimento del Tesoro. Un vicenda molto delicata sul fonte del conflitto di interessi e anche su quello dei possibili legami tra gli uomini di Donald Trump e Mosca, su cui sta indagando anche il Congresso.