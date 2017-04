(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dalle prime ore del mattino oltre 160 finanzieri del Comando Provinciale Roma stanno eseguendo 15 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere e tre ai domiciliari, nei confronti di persone considerate appartenenti a un'organizzazione criminale "radicata nel Comune di Guidonia Montecelio, dedita stabilmente e da lungo tempo, alla perpetrazione di reati contro la Pubblica Amministrazione". I destinatari dei provvedimenti sono dirigenti e amministratori comunali, imprenditori e professionisti. Sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a corruzione, peculato e falso. Decine le perquisizioni in corso.