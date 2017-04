Terrorismo: espulsi due tunisini, avevano aderito all'Isis

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Due tunisini residenti in Sicilia sono stati espulsi oggi "per motivi di sicurezza dello Stato", con provvedimenti firmati dal ministro dell'Interno, Marco Minniti. I due avevano manifestato adesione allo Stato Islamico. Gli allontanamenti di soggetti gravitanti in ambienti nell'estremismo religioso salgono così a 36 nel 2017, 168 dal 2015.