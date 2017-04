Brexit: Tajani da May, diritti expat sono priorità

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - "I diritti dei cittadini europei residenti in Gran Bretagna e quelli dei britannici che vivono nell'Ue" sono "l'argomento principale" per l'Europarlamento dei negoziati sulla Brexit fra Londra e Bruxelles e Theresa May ha confermato che sono "una priorità anche per il Regno Unito". Così il presidente dell'assemblea di Strasburgo, Antonio Tajani, dopo un incontro a Downing Street con la premier britannica.