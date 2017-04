(ANSA) - ROMA, 20 APR "Sono stata anni fa al Gay Pride di Palermo e in questa legislatura sono state approvate le Unioni civili che le comunità Lgbt hanno accolto con favore. Credo che ora l'obiettivo è approvare prima della fine della legislatura la legge contro l'omofobia che la Camera ha approvato nel settembre del 2013 e che è ferma da allora in Senato, in Commissione giustizia". Lo ha detto Laura Boldrini portando un indirizzo di saluto nel corso della presentazione del volume "Ho tanti amici gay" di Filippo Maria Battaglia.