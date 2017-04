Russia: hostess accusano Aeroflot, 'favorisce ragazze belle'

(ANSA) - MOSCA, 20 APR - E' battaglia legale tra l'Aeroflot e alcune sue assistenti di volo, che accusano la compagnia aerea russa di bandiera di favorire le hostess magre e attraenti. Un tribunale russo - riferisce la Bbc - ha respinto le accuse di discriminazione sessuale avanzate contro la compagnia di bandiera russa da Irina Ierusalimskaia: un'assistente di volo di 45 anni e di taglia XL che chiede un risarcimento da un milione di rubli (16.500 euro) per essere stata spostata sulle tratte nazionali con una riduzione dello stipendio. Il motivo - denuncia la donna - è che l'Aeroflot richiede alle assistenti di volo di essere alte almeno un metro e sessanta e avere una taglia non superiore alla L. Nonostante l'insuccesso iniziale, Ierusalimskaia ha annunciato di voler impugnare in appello la sentenza di primo grado, e una sua collega, Ievghenia Magurina, ha deciso di ricorrere al tribunale per una storia molto simile.