(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà nelle Filippine e in Vietnam entro la fine dell'anno. Trump parteciperà in novembre al vertice dell'Asean nelle Filippine e al successivo East Asia Summit in Vietnam. Lo ha annunciato il vicepresidente Mike Pence in viaggio in questi giorni in Asia. Oggi Pence si trova a Jakarta e ha annunciato il viaggio presidenziale dopo aver incontrato nella capitale indonesiana i leader dell'Asean.