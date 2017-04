Times Square si rifà il look, ora come una piazza europea

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Times Square sempre più piazza in stile europeo. L'iconica location di New York, un must per i visitatori di tutto il mondo, ha subito un restyling durato circa sei anni che l'ha trasformata da strada di passaggio congestionata dal traffico ad un vero e proprio salotto cittadino. Il progetto è stato eseguito dallo studio di architetti Sn›hetta, con quartier generale ad Oslo, e ha portato quasi all'intera pedonalizzazione della piazza simbolo di Manhattan, piena di luci e insegne luminose. "Abbiamo triplicato lo spazio pedonale - ha spiegato Craig Dykers, co-fondatore di Sn›hetta - ricalcando una tendenza seguita dalle principali capitali mondiali". Lo studio architettonico ha posizionato lungo la piazza, tra le più sorvegliate al mondo, cinque diverse lunghe panche e ha eliminato i tavoli e le sedie in ferro posizionate anni fa. Le panche sono attrezzate anche con prese per la corrente e permettono la ricarica e l'uso di telefoni, tablet e computer portatili sfruttando la rete wi-fi pubblica. Così - spiegano gli autori del nuovo look di Times Square - si favorisce l'aggregazione, trasformando la piazza in uno spazio pubblico che stimola la libertà di espressione dei visitatori. Non solo un punto di passaggio per milioni di turisti, dunque, ma un luogo in cui fermarsi e passare del tempo.