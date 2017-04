(ANSA) - CATANIA, 20 APR - "Forza Matteo Salvini, sei uno di noi": è lo slogan maggiormente ripetuto, accompagnato da applausi, dagli operatori di mercato della storica 'pescheria' di Catania durante una visita del leader della Lega. Situato accanto alla fontana dell'Amenano, fiume che attraversa sotterraneamente la città, attiguo a piazza Duomo, il mercato è uno dei 'sensori' che rivelano gli umori dei catanesi. "Per la pesca e l'agricoltura - commenta Salvini con uno di loro mostrandosi sorpreso per il basso costo del pescato - io mi faccio un mazzo così". "Ma non è per questo - replica uno dei venditori - che ti votiamo, ma per quello che dici: Salvini 'si u megghiu' (sei il migliore, ndr)". E seguono gli applausi di condivisione.