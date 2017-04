(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Dopo l'iniziale No della Russia, i membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu sono riusciti a trovare un accordo su una dichiarazione che "condanna con forza" l'ultimo lancio missilistico condotto domenica scorsa dalla Corea del Nord. I Quindici hanno espresso "massima preoccupazione per il comportamento altamente destabilizzante di Pyongyang", chiedendo che "cessi immediatamente ulteriori azioni in violazione delle risoluzioni del CdS, e rispetti pienamente i propri obblighi".