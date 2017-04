(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Nessuna volontà politica di ridimensionare i poteri dell'Anac", sottolineano fonti di Palazzo Chigi. "Il Presidente Gentiloni in missione a Washington, è stato in contatto con Cantone. Sul punto, assicurano le stesse fonti, sarà posto rimedio già in sede di conversione del DEC e in maniera inequivocabile".