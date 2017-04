(ANSA) - CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA), 20 APR - "Io sono assolutamente ottimista, conosco i carabinieri da tanti anni, so l'impegno che stiamo mettendo nelle ricerche sul posto e nelle indagini, siamo impegnati su tanti fronti. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma come già accaduto per altri gravi fatti per i quali si riteneva improbabile se non impossibile la cattura, ce la faremo". Queste le parole pronunciate dal comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette sulle ricerche di Norbert Feher, il principale indiziato per gli omicidi di Davide Fabbri a Budrio e di Valerio Verri a Marmorta di Molinella. Del Sette ha preso parte a Castel Maggiore (Bologna) alla cerimonia di commemorazione dei carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, vittime 29 anni fa della banda della Uno Bianca. "I primi ad aspettarci un risultato più veloce - ha ammesso il comandante dei carabinieri - eravamo noi". (ANSA).