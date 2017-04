Inchiesta paratie Como, a giudizio anche due sindaci

(ANSA) - COMO, 20 APR - Il gip del Tribunale di Como Carlo Cecchetti ha rinviato a giudizio questa sera l'attuale sindaco di Como Mario Lucini, il suo predecessore Stefano Bruni e alcuni dirigenti comunali nel secondo troncone d'inchiesta sulle presunte irregolarità nelle gare e nelle procedure per l'affidamento degli appalti per la realizzazione delle paratie in riva al lago. Agli imputati il pm Pasquale Addesso contesta a vario titolo accuse che vanno dalla truffa al falso, dalla "turbata libertà della scelta del contraente" all'abuso d'ufficio e alla violazioni di norme edilizie e paesaggistiche. Il fascicolo verrà unificato in aula con il primo troncone di inchiesta, che vede indagati gli ex direttori dei lavori e i dirigenti comunali. L'udienza per l'unificazione è stata fissata il 17 maggio prossimo. (ANSA).