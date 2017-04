(ANSA) - LONDRA, 20 APR - Se mai il governo britannico dovesse decidere di ripensarci e rinunciare alla Brexit, "sarebbe possibile farlo: la decisione finale spetterebbe ai 27 Stati membri, ma ognuno sarebbe favorevole". Se ne è detto convinto, anche se l'ipotesi al momento appare inverosimile, il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani in un'intervista al Guardian rilasciata dopo un incontro con Theresa May a Londra e sullo sfondo della campagna per le elezioni anticipate di giugno nel Regno Unito. "Io sarei felice", ha rimarcato Tajani.