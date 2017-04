Champs-Elysées, assalto col kalashnikov: morti un poliziotto e un assalitore. Torna l'incubo terrorismo

Attacco a colpi di kalashnikov sugli Champs-Elysées, a Parigi. Sono morti un poliziotto e un assalitore. L’obiettivo dell’attacco era la polizia: lo ha detto il portavoce del ministero dell’Interno, Pierre Henry-Brandet. L'area è stata evacuata, cecchini sui tetti, un paio di elicotteri in volo a bassa quota. Bloccata anche la metropolitana. "Contrariamente a quanto affermato da qualche fonte giornalistica, non c'è assolutamente un secondo poliziotto morto. C'è un ferito, grave, ma non è deceduto": lo ha annunciato, in diretta su diverse tv francesi, il portavoce del ministero dell’Interno, Pierre-Henry Brandet.

Il terrorista Il ministero degli Interni francese conferma che l’assalitore è stato ucciso. L'uomo era schedato tra gli individui radicalizzati a rischio di perpetrare attentati. Una perquisizione sarebbe in corso nella sua residenza a Seine-et-Marne, a est di Parigi. "L'identità dell’aggressore non è stata stabilita in maniera chiara, le informazioni che circolano non sono verificate" ha però aggiunto il portavoce del ministero dell’Interno. Altrove era stato detto che si sarebbe trattato di un belga.

L'attacco L’attacco, a colpi di kalashnikov ("una sparatoria violenta», secondo i primi testimoni"), è avvenuta davanti a uno negozio di «Marks & Spencer», grande magazzino britannico. L’assalitore è sceso da un’auto e ha aperto il fuoco contro il furgone della polizia, riferisce il portavoce del ministero dell’Interno, Pierre-Henry Brandet. «L'assalitore ha poi cercato di fuggire a piedi, prima di venire abbattuto».

L'emergenza Il Primo Ministro Bernard Cazeneuve ha raggiunto il presidente della Repubblica Francois Hollande all’Eliseo dopo la sparatoria. Hollande ha convocato una riunione di emergenza.

Le operazioni "Viste le testimonianze, ci sarebbe solo un aggressore", ma al momento "non possiamo escludere che ci sia uno o diversi complici", ha riferito il portavoce del ministero dell’Interno. Prima si era diffusa la notizia che un secondo terrorista fosse fuggito in un garage o in un parcheggio della zona. "Non ci sono altri interventi della polizia in corso" oltre a quello sugli Champs-Elysèes, dove il perimetro dell’attacco è "stato messo completamente in sicurezza", ha detto il portavoce del ministero dell’Interno, Pierre Henry-Brandet, alle 22.45.

Dopo che in un primo momento un poliziotto aveva riferito ai giornalisti presenti sugli Champs-Elysees che "sono in corso accertamenti per stabilire la natura criminale o terroristica" dell’azione di questa sera, le indagini sono state affidate alla procura antiterrorismo, riferiscono le autorità francesi.

Le reazioni Il presidente americano Donald Trump e il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni sono stati informati dei fatti in corso a Parigi mentre era in corso il loro colloquio alla Casa Bianca, poco prima della conferenza stampa congiunta, iniziata con qualche minuto di ritardo. "Condoglianze" alla Francia per quanto accaduto a Parigi: "sembra terrorismo. Non finisce mai, dobbiamo essere forti e vigili", dice il presidente americano Donald Trump. "Mi associo alle parole del presidente Trump per quello che è successo a Parigi: condoglianze e vicinanza al popolo e al governo francese, in un momento molto delicato a tre giorni dalle elezioni", dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

La Farnesina «#ChampsElysees: #UnitàdiCrisi attiva. Evitare zona, tenersi informati e seguire indicazioni autorità locali». E’ il tweet della Farnesina rivolto ai connazionali dopo l’attacco a Parigi. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha telefonato al ministro della difesa francese Jean Yves Le Drian per esprimere la propria vicinanza alla Francia.

La corsa all'Eliseo Quando è scattato l'allarme terrorismo per la sparatoria degli Champs-Elysees, la Francia era concentrata sulle prossime elezioni presidenziali. Oggi era infatti il penultimo giorno di campagna elettorale, con gli appelli al voto pressanti e i candidati in tv. I sondaggi, intanto, divergono di poco: nella dirittura finale della corsa all’Eliseo, i quattro favoriti si presenteranno con distacchi minimi. Fra i primi, Macron e Le Pen, e gli ultimi, Fillon e Melenchon, la differenza è inferiore al margine di errore messo in conto dai sondaggisti. Oggi l’ultimo giorno di campagna, domani vigilia di silenzio. E di paura.

Gli arresti a Marsiglia Questa sera si è saputo che i due uomini arrestati a Marsiglia martedì, Clèment Baur di 23 anni e Mahiedine Merabet di 29 anni, perché sospettati di preparare un attentato, si apprestavano a commettere più azioni terroristiche prima delle elezioni e non quindi un’unica azione kamikaze. Lo riporta il sito del quotidiano Le Parisien. Ne è convinta la DGSI, la Direzione Generale per la Sicurezza Interna, anche se per ora non sono stati individuati il momento in cui i due sarebbero passati all’azione e quali fossero gli obiettivi. Proprio l’attacco terroristico simultaneo o ad azione ripetuta commessi da un nucleo ristretto di persone è lo scenario più difficile da individuare e quello più temuto dagli specialisti dell’antiterrorismo.