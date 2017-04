Scoperta banda di abili falsari, 17 arresti in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Una banda di falsari, in grado di riprodurre abilmente e distribuire banconote false, è stata scoperta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che, dalle prime ore del mattino stanno eseguendo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, numerose misure cautelari. I finanzieri hanno eseguito, complessivamente, sei arresti in carcere, 11 ai domiciliari, e due obblighi di dimora, tra Napoli, Caserta e le rispettive province. Durante le indagini, durate circa un anno e mezzo, sono stati sequestrati oltre 10 milioni di euro in banconote false.