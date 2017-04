Università: chiesta archiviazione su frasi di Scalzone

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Le frasi pronunciate l'11 marzo alla commemorazione di Francesco Lorusso a Bologna da Oreste Scalzone, ex esponente di Potere operaio, sono inidonee in concreto a istigare qualcuno a commettere un reato. Per questo motivo il procuratore Giuseppe Amato e il procuratore aggiunto Valter Giovannini hanno chiesto l'archiviazione del fascicolo d'indagine, aperto sulle dichiarazioni. "Siate più sovversivi e meno timidi, se la polizia attacca è necessario difendersi anche con le bottiglie", le parole di Scalzone. Tali frasi arrivavano in un periodo di tensione in università, pochi giorni dopo tafferugli tra collettivi e forze dell'ordine e lo sgombero della biblioteca di Lettere occupata, nell'ambito delle proteste contro i 'tornelli' all'ingresso della sala studio. Ora dovrà pronunciarsi un giudice dell'ufficio Gip. (ANSA).