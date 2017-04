Legali incassavano risarcimenti danni di clienti,2 indagati

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Si appropriavano dei risarcimenti destinati ai propri clienti per alcuni incidenti stradali: indagati a Roma 2 avvocati e due loro collaboratori. Ingenti le cifre sottratte, quantificate in 1,8 milioni di euro. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno notificato gli avvisi di conclusione indagine a due avvocati romani, indagati per truffa ed appropriazione indebita aggravata a danno dei propri clienti, nonché per autoriciclaggio. Le indagini - svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale - hanno avuto origine dalla segnalazione di un'operazione bancaria sospetta: il tentativo, da parte di due cittadini di nazionalità rumena, di prelevare in contanti circa 600mila precedentemente ricevuti, tramite bonifico, quale risarcimento danni a seguito di un incidente stradale.