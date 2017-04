Sparatoria alla periferia di Napoli, 4 feriti lievi

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve da colpi di pistola: è accaduto poco fa in piazza Crocelle, quartiere Barra, alla periferia di Napoli. Indaga la polizia, che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Tre dei quattro feriti sono incensurati, sul quarto sono in corso verifiche. Le vittime sono state colpite rispettivamente a un ginocchio, a una caviglia, a una gamba, e la quarta di striscio al viso. (ANSA).