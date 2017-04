Terremoto: Delrio, a breve piano da 570 mln per strade sisma

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "A breve presenteremo un piano da 570 milioni di euro per migliorare la viabilità e l'accesso alle zone terremotate in vista della bella stagione e per favorire il ritorno dei flussi turistici nei territori colpiti dal sisma". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Graziano Delrio. Nei prossimi giorni il piano sarà presentato prima alle regioni e poi alla stampa.