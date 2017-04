Pena morte:Arkansas,giustiziato uomo condannato per omicidio

(ANSA) - LITTLE ROCK, 21 APR - Lo Stato americano dell'Arkansas ha giustiziato, con un'iniezione letale, Ledell Lee, un uomo di 51 anni condannato per l'omicidio nel 1993 di Debra Reese, una sua vicina di casa. Si tratta della prima esecuzione in questo Stato dal 2005.