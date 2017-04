25 aprile: Anpi, vietata parata destra a campo X Milano

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Quest'anno è stata vietata a Milano la manifestazione di estrema destra al campo X del cimitero maggiore, dove sono sepolti i caduti della Repubblica di Salò. "Ho avuto un incontro con il prefetto e il questore questa mattina e - ha spiegato il presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati alla presentazione della manifestazione del 25 aprile - mi hanno detto che in accordo con il comitato per l'ordine e la sicurezza, e quindi con tutta la città, hanno deciso di vietare la parata fascista al campo X. È un importante segno di discontinuità rispetto agli ultimi quattro anni in cui si è svolta proprio il 25 aprile una parata offensiva".