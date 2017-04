Del Grande: 'in isolamento da 9 giorni'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 APR - "Da 9 giorni, quando è stato trasferito a Mugla, Gabriele viene tenuto in isolamento". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato turco di Gabriele Del Grande, Taner Kilic, dopo averlo incontrato stamani con la delegazione consolare italiana nel centro di detenzione amministrativa di Mugla. "È in sciopero della fame", ha confermato il legale, secondo cui Del Grande "ha detto che ora vuole solo essere liberato e tornare in Italia". "Non ci è stata data alcuna informazione su eventuali capi di imputazione nei confronti di Gabriele. La sua detenzione è del tutto illegale. Non c'è nessun impedimento giuridico al rimpatrio, è un provvedimento punitivo", ha aggiunto Kilic. "Abbiamo chiesto di vedere il suo dossier, ci è stato negato. Al momento, il direttore del centro non ha nessuna informazione riguardo a una sua possibile espulsione".