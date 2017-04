Migranti: Blog Grillo, oscuro ruolo Ong private

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "C'è un nuovo capitolo che sta emergendo in queste ore: a quanto pare l'escalation di arrivi potrebbe non essere casuale. Potrebbe esserci dietro una regia e a dirlo è un'inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Oltre ai trafficanti di esseri umani in Libia, sta emergendo la questione delle navi di alcune Ong private che soccorrono in mare sistemandosi al limite delle acque territoriali libiche", sottolinea il M5S. Lo scrive il blog di Beppe Grillo in un post intitolato "Più di 8mila sbarchi, Il ruolo oscuro delle Ong".