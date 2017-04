Migranti: Mediterraneo, 42.974 arrivi e 962 morti

(ANSA) - GINEVRA, 21 APR - Dall'inizio dell'anno 42.974 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare e 962 sono morti: lo ha reso noto oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). I dati sono aggiornati al 19 aprile. L'85% degli arrivi è stato registrato in Italia (36.703) ed anche il più alto numero di morti è segnalato sulla rotta del Mediterraneo centrale (898).