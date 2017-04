Camera: primo sì per medaglia d'oro a brigata ebraica

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Primo via libera alla Camera alla legge che consente di attribuire la Medaglia d'oro al valor Militare alla Brigata Ebraica, la formazione composta da volontari ebrei che all'interno dell'esercito Britannico, combatte' in Italia contro i nazisti negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. La Commissione Difesa ha infatti approvato la legge in sede referente e la prossima settimana, grazie all'accordo di tutti i gruppi, sarà approvata in sede legislativa dalla stessa Commissione, accelerando così il via libera e la trasmissione al Senato per il sì definitivo.