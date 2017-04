Wikileaks: Sessions, arresto Assange priorità Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - L'arresto del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, e' una "priorità" per l'amministrazione Trump: lo ha detto il suo segretario alla giustizia, Jeff Sessions, il cui dipartimento sta preparando gli atti di accusa contro Assange ed altri membri dell'organizzazione che ha divulgato migliaia di documenti diplomatici e militari americani top secret. "Cercheremo di mettere in prigione certe persone", ha detto Sessions in una conferenza stampa.