Alfano, visita Mattarella coronerà rapporti Italia-Argentina

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "La visita del presidente Sergio Mattarella in Argentina dal 7 al 10 maggio coronerà i nostri rapporti. Dall'insediamento di Macrì abbiamo aperto una nuova stagione di visite bilaterali di altissimo livello". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano in una conferenza stampa alla Farnesina con la collega argentina Susana Malcorra. Tra Italia e Argentina c'è "una speciale relazione di partnership e amicizia", ha sottolineato Alfano precisando che "oltre il 40% degli argentini ha origini nel nostro paese". All'incontro tra i due ministri ha partecipato anche una delegazione di imprenditori italiani. "Ci sono oltre 100 imprese italiane che operano in Argentina con 40mila dipendenti e 8 miliardi di euro di fatturato", ha spiegato il titolare della Farnesina. Da parte sua Malcorra, che è sposata ad un italiano ed ha anche il passaporto del nostro Paese, ha auspicato che "oltre alle imprese, le pmi italiane possano fornire il loro know-how a quelle argentine soprattutto nel settore agroindustriale.