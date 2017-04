(ANSA) - MILANO, 21 APR - Un autobus privato si è scontrato con un tram dell'Atm a Milano: è accaduto nel pomeriggio all' angolo tra viale Stelvio e via Farini, in una zona semi-periferica della città. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze, rese note dall'azienda di trasporti, il bus ha attraversato con semaforo rosso l'incrocio e, dopo aver superato con manovra vietata dal codice stradale alcuni mezzi pubblici e privati, ha speronato un tram della linea 4 diretto a Parco Nord, facendolo deragliare dai binari. Secondo quanto riferito dal 118 ci sarebbero una decina di feriti, nessuno grave.