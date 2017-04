Parigi: Trump, attacco probabilmente aiuterà Le Pen

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - L'attacco di ieri a Parigi "probabilmente aiuterà" la candidata dell'estrema destra alle elezioni francesi Marine Le Pen. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista all'Associated Press, precisando che il suo non è un sostegno esplicito a Le Pen. Trump ha detto di ritenere che l'attentato gioverà a Le Pen perchè è la candidata con la posizione "più dura sulle frontiere", la più dura che ci sia in Francia su questa questione.