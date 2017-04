Giustizia: insediato Leone De Castris a capo Procura Lecce

(ANSA) - LECCE, 21 APR - Cerimonia di insediamento questa mattina del nuovo capo della Procura di Lecce e della Direzione distrettuale antimafia, Leonardo Leone De Castris. La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Tribunale, Francesco Giardino. De Castris, proveniente dalla Procura di Foggia, subentra a Cataldo Motta, andato in pensione, il quale ha avuto parole di stima e consenso per il suo successore, definito "la migliore scelta possibile". De Castris, che torna a Lecce da procuratore dopo essere stato a lungo in servizio negli anni Novanta come sostituto procuratore, rivolgendosi ai magistrati presenti in aula ha ammonito all'importanza che il ruolo del magistrato riveste. "Non siamo solo vincitori di un concorso - ha detto De Castris - non abbiamo una investitura popolare né un mandato di rappresentanza, e tutte le volte che dovremo firmare un atto dovremo pensare che non siamo il centro del mondo, ma che abbiamo la vita e la sorte delle persone e delle aziende in mano".