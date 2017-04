Capri dice sì al project financing per via Krupp

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 21 APR - Il Consiglio comunale di Capri (Napoli) ha detto sì al project financing della società Gheller che dovrà effettuare i lavori di messa in sicurezza e gestione di via Krupp. Una lunga e accesa discussione che è durata alcune ore ha tenuto banco nella sala del Consiglio comunale dove all'ordine del giorno era stata inserita la proposta della maggioranza frutto di una lunga ed articolata serie di incontri di una commissione consiliare composta da maggioranza minoranza ed associazioni di categoria. Il dibattito è iniziato con il no deciso di Legambiente che ha inviato una lettera aperta agli enti sovraccomunali, comunali e alla popolazione ribadendo il suo no alla privatizzazione di Via Krupp. E' iniziata così una querelle che ha portato il consigliere delegato al Turismo Antonino Esposito a chiarire che non si tratta di privatizzazione, ma soltanto di un project financing.