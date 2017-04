L'ira di New York contro Trump, 'sulla sicurezza ci offende'

NEW YORK - E' sempre piu' scontro tra l'amministrazione Tump e New York. A provocare l'ira del sindaco Bill de Blasio una dichiarazione del ministro della giustizia Jeff Sessions, che ha definito la Grande Mela ''tollerante con il crimine''. Facendo infuriare anche il capo della polizia della prima citta' d'America, James O'Neill, che ha definito le parole del ministro ''assurde e ridicole'', un'offesa per gli agenti che vigilano sulla sicurezza dei newyorchesi.