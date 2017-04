Donna uccisa l'8 marzo, arrestato confessa omicidio

(ANSA) - CROTONE, 22 APR - Salvatore Fuscaldo, vicino di casa di Antonella Lettieri, la donna uccisa l'8 marzo scorso a Cirò Marina, ha confessato il delitto. A rivelarlo é stata la trasmissione "Quarto grado" su Retequattro. Fuscaldo ha ammesso le sue responsabilità nel corso dell'interrogatorio cui é stato sottoposto nel carcere di Castrovillari dal Pm della Procura di Crotone, Alfredo Manca. Le dichiarazioni di Fuscaldo, ha riferito il comandante provinciale di Crotone dei carabinieri, colonnello Salvatore Gagliano, "sono oggetto di attenta verifica perché presentano molte lacune. In ogni caso - ha aggiunto l'ufficiale - Fuscaldo non sta coprendo nessuno perché tutti gli elementi di prova raccolti sono a suo carico. La sua confessione, che non appare spontanea, nasce dagli elementi oggettivi di prova raccolti esclusivamente a suo carico e dalla volontà di escludere giustamente responsabilità di altre persone nell'omicidio".