25 aprile: Boldrini, giusto vietare corteo estrema destra

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Mi sembra coerente vietare una manifestazione di ispirazione fascista nel giorno del 25 aprile. Condivido pienamente la decisione della prefetta, del questore e delle autorità locali di non consentirla". Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha commentato la decisione delle autorità milanesi di vietare, nel giorno del 25 aprile, la manifestazione che si tiene ogni anno al campo X del Cimitero Maggiore in cui movimenti di estrema destra commemorano i caduti della Repubblica di Salò. "Sarebbe in totale contraddizione con lo spirito di quella giornata, in cui si ricorda la liberazione dal nazifascismo, dunque è importante che si valorizzi la libertà - ha concluso a margine della sua visita alla Casa pediatrica del Fatebenefratelli- Sacco di Milano -. Autorizzare una manifestazione che si ispira a quel regime sarebbe non solo una contraddizione ma anche un'offesa per il nostro Paese".