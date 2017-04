Venezuela:oggi 'marcia del silenzio' per vittime repressione

(ANSA) - CARACAS, 22 APR - A poche ore dall'inizio della "marcia del silenzio" convocata per oggi dall'opposizione venezuelana in omaggio alle vittime nella repressione della protesta anti-governativa, le autorità di Caracas hanno annunciato la chiusura di almeno 11 stazioni della metropolitana della capitale. L'opposizione ha annunciato che i manifestanti partiranno da 20 punti di concentrazione a Caracas per raggiungere, in silenzio e vestiti di bianco, la sede centrale della Conferenza episcopale venezuelana, con mobilitazioni dello stesso tipo convocate nelle altre principali città del paese. Le rivendicazioni dei manifestanti restano le stesse delle scorse settimane: liberazione dei prigionieri politici, cronogramma elettorale certo, restituzione dei poteri costituzionali del Parlamento e "corridoio umanitario" per favorire l'arrivo di cibo e medicine nel paese.