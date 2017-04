G7: sopralluogo Boschi a Taormina, lavori procedono bene

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 22 APR - Sopralluogo del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, nei cantieri del G7, a Taormina. "Per l'appuntamento di fine maggio - ha detto - la città sarà perfettamente in grado di accogliere tutte le delegazioni". La rappresentante del governo ha visitato i luoghi dove si sta registrando il maggiore sforzo organizzativo in vista dall'arrivo dei grandi della terra. "I cantieri sono partiti - ha affermato - come ci eravamo impegnati a fare e si sta rispettando la tabella di marcia. Ho visitato i due eliporti, il Palazzo dei Congressi e il Teatro Antico. I lavori sono a buon punto e debbo ringraziare l'amministrazione comunale, il commissario Riccardo Carpino, assieme ai militari e ai vigili del fuoco". Per quanto riguarda la frana che interessa la villa comunale, le opere inizieranno nella settimana entrante.