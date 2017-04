Argentina: protesta contro le Kirchner

(ANSA) - BUENOS AIRES, 22 APR - Centinaia di persone hanno inscenato ieri notte una protesta che è degenerata in scontri con la polizia davanti alla residenza di Alicia Kirchner, governatrice della provincia (entità federale) di Santa Cruz e cognata dell'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, che si trovava nella casa insieme a lei. La manifestazione era parte di una serie di mobilitazioni organizzate da sindacati ed associazioni di pensionati di Santa Cruz (in Patagonia, sud dell'Argentina) che stanno protestando perché l'amministrazione locale, sull'orlo della bancarotta, non paga stipendi e pensioni da mesi. Quando si è sparsa la voce che l'ex presidente Cristina Fernandez si trovava insieme alla governatrice, la protesta è diventata violenta. Dall'interno della residenza, l'ex presidente ha raccontato che "eravamo sei donne sole con un bambino", mentre sua cognata ha denunciato su Twitter che si è trattato di "un'operazione politica" organizzata dal governo di Mauricio Macri.