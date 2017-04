(ANSA) - ROMA, 23 APR - In un clima di tensione e massima sicurezza, sono aperte da questa mattina alle 8:00 le urne per il voto presidenziale in Francia: sono chiamati a votare circa 47 milioni di cittadini che dovranno scegliere tra 11 candidati. I sondaggi della vigilia danno in pole position il leader del del movimento En Marche! Emmanuel Macron e la candidata dell'estrema destra Marine Le Pen.