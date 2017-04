Terremoto: verso ripresa semina lenticchia Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 APR - Il 25 aprile riprenderà la semina della lenticchia a Castelluccio di Norcia. "Il maltempo e la neve della settimana appena conclusa ci hanno costretto a fermarci, ma se le condizioni meteo lo consentiranno, martedì si ricomincia e nell'arco di una decina di giorni concluderemo l'attività", spiega il portavoce degli agricoltori di Castelluccio, Gianni Coccia. Al momento è stata completata circa l'80 per cento della semina. "In totale saranno 500 i quintali di lenticchia piantati sul Pian Grande", sottolinea Coccia. Poi si attenderà la famosa fioritura, prevista tra la metà e la fine di giugno. E riguardo alla strada che collega Castelluccio a Norcia, Coccia si è augurato che la previsione "di riaprire la provinciale 477 ai primi di luglio sia rispettata". "Sarebbe davvero un passo determinate - ha aggiunto - per avviare la ricostruzione del paese e dargli una nuova prospettiva di vita". (ANSA).