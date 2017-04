Germania:Afd elegge duo Gauland-Weidel per cancelleria

(ANSA) - BERLINO, 23 APR - Il partito della destra populista tedesca Afd ha eletto oggi Alexander Gauland e Alice Weidel come "duo-guida" in vista delle elezioni federali di settembre. I 600 delegati di Afd hanno votato a Colonia, nel corso del congresso nazionale, iniziato ieri. Frauke Petry, che resta per ora leader di Alternativa come presidente, aveva annunciato di non essere a disposizione come candidata per le urne. Petry esce molto indebolita dal congresso, che ieri ha bocciato la sua mozione sulla 'realpolitik'.